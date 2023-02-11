Ампутировали руку на Азовстали: история защитника, вывозившего десант из Мариуполя

Пограничнику Александру Морскому ампутировали руку на Азовстали, где защитник провел два месяца. Потом столько же пробыл в плену в Оленовке. Мужчина, прошедший ад на земле, говорит — выжил благодаря ангелу-хранителю. А когда услышал украинский язык во время обмена – заплакал. Более того, Александр отверг предложения по протезированию за границей. Выбрал Львов – Национальный реабилитационный центр Несокрушимые и говорит: ни на миг не пожалел.

– Так сейчас могу взять ее за лодошку… я сверху будто ее беру. вот сейчас сгибаю вверх, распрямляюсь вниз. пальцы так чувствуются, словно перемотанные эластичным бинтом, – рассказал он.

Александр – морской пограничник. Служил в Мариуполе. После ухода на пенсию остался там жить. А в феврале пошел защищать свой дом.

– Мы должны были из Азовстали вывозить десант на другую сторону, в город, перебросить. У нас в экипаже было 2 человека и 8 человек с боезапасом должны были переехать туда, – рассказал он.

В марте, во время очередной боевой задачи, в катер Александра попала ракета.

– Вспышка. И все. Не было ни звука, ничего, все вокруг пылало, при том что температура достаточно высокая, горит та же одежда плавится, вылетают рожки из бронежилета. Ты понимаешь, что все – ты сгоришь. Потом – нет, надо идти до конца. И я пошел до конца, – рассказал он.

Выбрался из горящего судна и, несмотря на ожоги по всему телу, смог добраться до Азовстали. Там в госпитале под названием “Железяка” Александру ампутировали руку.

– 20 мин отчаялся, а потом уже как говорится.. мысли о том, как жить дальше. Старался да – нет, это не последний день, спереди еще много всего хорошего. Это нужно перетерпеть, пережить, преодолеть.

Два месяца под адскими обстрелами в укрытии Азовстали. А потом – Оленевка.

– У нас в тюрьме живут лучше. Повсюду находились люди. на полу, на спальных мешках. потом некоторые матрасы они там привезли. Просто здание с разбитыми окнами. Все, что там было исправно и хорошее это колючка по периметру, – рассказал он.

В плену пограничник пробыл около двух месяцев. Ему удалось попасть в первый список на обмен.

– Когда мы были в автобусе, зашла военнослужащий-женщина медик и на украинском языке спросила, как наши чувства. Тогда мы поняли, что все мы дома. Когда почувствовали украинский язык. Когда увидели флаг.

Улыбаться Александру помогает и психологическая реабилитация. Здесь в Центре, чтобы восстановился после пережитого, с ним несколько месяцев работали психотерапевты. Сейчас, готовясь к выписке, говорит: рад, что выбрал протезирование в Украине.

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