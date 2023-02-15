Спас весь экипаж и боевую машину: героическая история украинского танкиста

Украинский танкист Игорь под вражескими обстрелами спас экипаж и боевую машину во время освобождения Харьковщины. За свой героизм он получил звание Героя Украины.

На защиту Родины Игорь стал по собственному желанию в марте. До того времени, к танкам не имел никакого отношения. Уже во время первого боя мужчина проявил мужество и героизм.

В его танк четыре раза попали из гранатомета, но Игорь смог спасти и экипаж, и своего “мишку” — именно так военные ласково называют свои танки.

— Первое РПГ было в правую сторону, в динамику попали и от этого попадания у механика выбил АЗР на связь, механик не слышал, – рассказывает военнослужащий.

Игорю пришлось вылезть из машины, чтобы буквально достучаться до механика через слои брони. И все это под плотным огнем противника.

— Потом заметил, как метров где-то 200 было посадки, до лесополосы, там где были оккупанты. И увидел, как встает тень, ударил из РПГ и упал. После трех магазинов уже перестали лететь РПГ, – добавил Игорь. Не хотел потерять экипаж, то есть я за них отвечал, я — командир. У каждого из них дома семьи. И перед тем как выезжал в бой, я пообещал, что вернемся все.

Сергей, командир Игоря, оценивает бой подчиненного на “четверку”. Но уверен: награда нашла своего героя.

— Все-таки позволил некоторым снарядам из РПГ по себе попасть. А так, то, что он расстрелял, и из автомата расстрелял, и вылез из танка, чтобы достучаться до своего механика-водителя, не каждый бы так смог. Поэтому я его оцениваю на 4, даже на четыре с плюсом, потому что оккупанты все-таки головы подняли, но он им отомстил за свои траки.

Настроение у наших воинов – боевое, а железные “мишки” готовы к дальнейшему освобождению оккупированных территорий.

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