Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Спас весь экипаж и боевую машину: героическая история украинского танкиста

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Украинский танкист Игорь под вражескими обстрелами спас экипаж и боевую машину во время освобождения Харьковщины. За свой героизм он получил звание Героя Украины.

На защиту Родины Игорь стал по собственному желанию в марте. До того времени, к танкам не имел никакого отношения. Уже во время первого боя мужчина проявил мужество и героизм.

В его танк четыре раза попали из гранатомета, но Игорь смог спасти и экипаж, и своего “мишку” — именно так военные ласково называют свои танки.

— Первое РПГ было в правую сторону, в динамику попали и от этого попадания у механика выбил АЗР на связь, механик не слышал, рассказывает военнослужащий.

Игорю пришлось вылезть из машины, чтобы буквально достучаться до механика через слои брони. И все это под плотным огнем противника.

— Потом заметил, как метров где-то 200 было посадки, до лесополосы, там где были оккупанты. И увидел, как встает тень, ударил из РПГ и упал. После трех магазинов уже перестали лететь РПГ, – добавил Игорь.

Не хотел потерять экипаж, то есть я за них отвечал, я — командир. У каждого из них дома семьи. И перед тем как выезжал в бой, я пообещал, что вернемся все.

Сергей, командир Игоря, оценивает бой подчиненного на “четверку”. Но уверен: награда нашла своего героя.

— Все-таки позволил некоторым снарядам из РПГ по себе попасть. А так, то, что он расстрелял, и из автомата расстрелял, и вылез из танка, чтобы достучаться до своего механика-водителя, не каждый бы так смог. Поэтому я его оцениваю на 4, даже на четыре с плюсом, потому что оккупанты все-таки головы подняли, но он им отомстил за свои траки.

Настроение у наших воинов – боевое, а железные “мишки” готовы к дальнейшему освобождению оккупированных территорий.

Читайте
Главная цель врага! Как выглядит центр боевого управления ВСУ под землей

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Второй день Рамштайна и удар по многоэтажке в Покровске: что происходит на 357-й день войны (онлайн)
Второй день Рамштайна и удар по многоэтажке в Покровске: что происходит на 357-й день войны (онлайн)
Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон танков Leopard 2 для Украины
Польша и еще четыре страны укомплектовали батальон танков Leopard 2 для Украины
Оккупанты создают условия тюрьмы, где люди могут перемещаться только по паспорту РФ — Федоров
Оккупанты создают условия тюрьмы, где люди могут перемещаться только по паспорту РФ — Федоров
Украина имеет реальные шансы перехватить инициативу на поле боя — Остин
Украина имеет реальные шансы перехватить инициативу на поле боя — Остин
Послы ЕС одобрили создание группы по использованию замороженных активов РФ
Послы ЕС одобрили создание группы по использованию замороженных активов РФ
Наступали, душили и применяли болевые приемы: в Киеве воспитательницы пытали детей
Наступали, душили и применяли болевые приемы: в Киеве воспитательницы пытали детей
Более месяца в подвалах: как жители оккупированных сел Черниговщины выжили и кто помогает им после освобождения
Более месяца в подвалах: как жители оккупированных сел Черниговщины выжили и кто помогает им после освобождения
В небе над Киевом было обнаружено шесть враждебных целей, большинство было сбито – КГВА
В небе над Киевом было обнаружено шесть враждебных целей, большинство было сбито – КГВА
Знайшли помилку в тексті?
Помилка