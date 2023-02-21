Февраль, 21 в 18:30

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обнародовало фотографии своих бойцов вместе с американскими боевыми вертолетами Black Hawk.

Как следует из описания в публикации ГУР МО, пилоты из разведывательного управления на фото – вернулись после выполненных заданий.

– Пилоты ГУР МО Украины продолжают уничтожать врага на всех участках фронта, – говорится в сообщении ГУР.

На опубликованных фото можно увидеть два вертолета – украинский Ми-24 и, вероятно, экспортная версия вертолета UH-60 Black Hawk, который, судя по украинским отличительным знакам, находится на вооружении разведчиков.

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Вертолеты Black Hawk могут существенно расширить возможности украинских спецподразделений военной разведки и эффективность выполнения поставленных задач.

Примечательно, что официальных публичных сообщений ни от одной из стран о поставках Украине указанных многоцелевых вертолетов нет.

В то же время, поскольку вертолеты Black Hawk изготовлены в Соединенных Штатах компанией Sikorsky, Украина не смогла бы его получить без разрешения Вашингтона.

Параллельно, аналитики из Ukraine Weapons Tracker пишут, что это именно модификация вертолета Black Hawk UH-60A компании-производителя Sikorsky (США).

– Судя по ливрее (идентификационный рисунок. – Ред.), это бывший вертолет армии США, отремонтированный и модернизированный компанией Ace Aeronautics, LLC, – написали они.

Эксперты указывают, что указанный аппарат не имеет видимого вооружения, но многочисленные модернизации придают ему “значительную огневую мощь и превосходные сенсорные возможности”.

– В этом случае он, скорее всего, был приобретен в частном порядке и финансировался союзниками, – допускают в Ukraine Weapons Tracker.

Но поставить вертолеты могла и Польша, которая ранее заказала по меньшей мере 32 вертолета S-70i Black Hawk.

Поэтому пока окончательно сказать, на фотографии версия вертолета S-70i, который в декабре 2022 года закупила Польша, или модификация UH-60A, нельзя.