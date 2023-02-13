Часть защитников Змеиного до сих пор в российском плену, процесс возвращения продолжается — ГУР

Февраль, 13 в 14:44

Продолжается работа над возвращением домой всех защитников острова Змеиный. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на брифинге в Media Center Ukraine по случаю презентации цикла из трех документальных фильмов Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле.

Отвечая на вопрос о судьбе защитников Змеиного, он сказал:

— Часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали находятся в рашистском плену. Продолжается работа над тем, чтобы каждый из них вернулся домой. Те парним и девушки, которые уже возвращены, сейчас проходят реабилитацию, процесс постизоляционного сопровождения и возвращаются или условно к нормальной жизни, на сколько мы все можем жить в нормальной жизни сейчас, или к борьбе и выполнению своих обязанностей. Поэтому это действительно чувствительная тема.

По его мнению, здесь важен принцип — “Не навреди!”, поскольку все продолжает происходить в режиме реального времени.

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