Лютий, 21 в 18:30

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило фотографії своїх бійців разом із американськими бойовими вертольотами Black Hawk.

Як випливає з опису у публікації ГУР МО, пілоти з розвідувального управління на фото – повернулися після виконаних завдань.

– Пілоти ГУР МО України продовжують знищувати ворога на всіх ділянках фронту, – йдеться у повідомленні ГУР.

На опублікованих фото можна побачити два гелікоптери – український Мі-24 та, ймовірно, експортну версію гелікоптера UH-60 Black Hawk, який, судячи з українських знаків, перебуває на озброєнні розвідників.

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Вертольоти Black Hawk можуть суттєво розширити можливості українських спецпідрозділів військової розвідки та ефективність виконання поставлених завдань.

Примітно, що офіційних публічних повідомлень від жодної з країн щодо поставок Україні зазначених багатоцільових вертольотів немає.

Водночас, оскільки гелікоптери Black Hawk виготовлені в Сполучених Штатах компанією Sikorsky, Україна не змогла б його отримати без дозволу Вашингтона.

Паралельно, аналітики з Ukraine Weapons Tracker пишуть, що це саме модифікація вертольота Black Hawk UH-60A компанії-виробника Sikorsky (США).

– Судячи з лівреї (ідентифікаційний малюнок. – Ред.), це колишній вертоліт армії США, відремонтований і модернізований компанією Ace Aeronautics, LLC, – написали вони.

Експерти вказують, що зазначений апарат не має видимого озброєння, але численні модернізації надають йому “значну вогневу міць і чудові сенсорні можливості”.

– У цьому разі він, швидше за все, був придбаний у приватному порядку, та фінансувався союзниками, – допускають в Ukraine Weapons Tracker.

Водночас поставити вертольоти могла і Польща, яка раніше замовила щонайменше 32 вертольоти S-70i Black Hawk.

Тому наразі остаточно сказати, чи на фотографії версія вертольота S-70i, який у грудні 2022 року закупила Польща, чи модифікація UH-60A, не можна.