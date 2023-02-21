Бійці ГУР отримали для виконання завдань гелікоптери Black Hawk
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило фотографії своїх бійців разом із американськими бойовими вертольотами Black Hawk.
Як випливає з опису у публікації ГУР МО, пілоти з розвідувального управління на фото – повернулися після виконаних завдань.
– Пілоти ГУР МО України продовжують знищувати ворога на всіх ділянках фронту, – йдеться у повідомленні ГУР.
На опублікованих фото можна побачити два гелікоптери – український Мі-24 та, ймовірно, експортну версію гелікоптера UH-60 Black Hawk, який, судячи з українських знаків, перебуває на озброєнні розвідників.
Вертольоти Black Hawk можуть суттєво розширити можливості українських спецпідрозділів військової розвідки та ефективність виконання поставлених завдань.
Примітно, що офіційних публічних повідомлень від жодної з країн щодо поставок Україні зазначених багатоцільових вертольотів немає.
Водночас, оскільки гелікоптери Black Hawk виготовлені в Сполучених Штатах компанією Sikorsky, Україна не змогла б його отримати без дозволу Вашингтона.
Паралельно, аналітики з Ukraine Weapons Tracker пишуть, що це саме модифікація вертольота Black Hawk UH-60A компанії-виробника Sikorsky (США).
– Судячи з лівреї (ідентифікаційний малюнок. – Ред.), це колишній вертоліт армії США, відремонтований і модернізований компанією Ace Aeronautics, LLC, – написали вони.
Експерти вказують, що зазначений апарат не має видимого озброєння, але численні модернізації надають йому “значну вогневу міць і чудові сенсорні можливості”.
– У цьому разі він, швидше за все, був придбаний у приватному порядку, та фінансувався союзниками, – допускають в Ukraine Weapons Tracker.
Водночас поставити вертольоти могла і Польща, яка раніше замовила щонайменше 32 вертольоти S-70i Black Hawk.
Тому наразі остаточно сказати, чи на фотографії версія вертольота S-70i, який у грудні 2022 року закупила Польща, чи модифікація UH-60A, не можна.