Февраль, 21 в 9:04

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, готовят ли россияне массированный ракетный удар к 24 февраля — годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

В интервью изданию Deutsche Welle Данилов заявил, что украинцы должны понимать, что для России даты важны.

Для них важны даты рождения и смерти Ленина, Сталина, скоро будет и Путина.

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– Мы понимаем с кем имеем дело. К сожалению, этого понимания нет на Западе – там считают, что россиян можно перевоспитать; что из России как-то можно сделать демократическую страну. Однако это невозможно. Мы понимаем, с кем имеем дело, поэтому готовимся к любому развитию событий, которые будут в ближайшее время, – отметил Данилов.

Что касается ракетного потенциала России, то, по словам секретаря СНБО, пока некоторых ракет у россиян остались буквально единицы.

— Массированный обстрел – это когда “отправляют” за раз 100-120 ракет. Последний обстрел — в нашу сторону выпустили 32 ракеты… Мы осознаем, что есть в наличии на территории России. Мы понимаем количество высокоточных ракет, которые там на сегодняшний день остались, — заявил Данилов.

Он отметил, что некоторых ракет в России осталось 8%, некоторых — 11% по сравнению с 24 февраля 2022 года.

Единственная ситуация, которая сейчас беспокоит Украину — то, что Иран или другие авторитарные и тоталитарные страны будут предоставлять оккупантам ракеты.

Что касается оборонно-промышленного комплекса Украины, то, по словам Алексея Данилова, у нас теперь другой уровень по сравнению с началом войны.

– Очень много понимания того, что нужно делать. Есть сотрудничество со странами НАТО. Часть этих стран уже производит те или иные способы поражения. Наш ОПК обеспечивает теми вещами, которые абсолютно перфектны с точки зрения использования. Когда 13-14 апреля российский корабль Москва пошел по назначению, это были именно наши средства, — подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска постараются взять под контроль Бахмут до 24 февраля.

Фото: СНБО