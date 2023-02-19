Февраль, 19 в 15:17

В Воздушных силах не исключают атак или обострения в день годовщины полномасштабной войны — 24 февраля.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.

По его словам, Россия ведет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. Вероятно, враг хочет показать сакральность этой даты.

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Представитель Воздушных сил не исключает, что возможны ракетные удары и определенное обострение на фронте. Однако он отметил, что на востоке Украины идут ожесточенные бои каждый день, а обстрелы не прекращаются.

– Говорить о какой-то драматической ситуации не приходится. Да, будет обострение, будут ракетные удары, никто уже не сомневается, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы… Есть у нас средства для отражения этих ударов. К сожалению, не так много средств ПВО есть, как о них говорят, – добавил он.

Игнат также сообщил, что Украина ожидает системы ПВО IRIS-T и SAMP-T, а украинские защитники опережают графики учений.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов также предупреждал, что российские войска готовят еще одну массированную ракетную атаку на 23-24 февраля – к годовщине полномасштабного вторжения.