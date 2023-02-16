Февраль, 16 в 10:41

Российские войска постараются взять под контроль Бахмут в Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом в интервью ВВС заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия – это же страна-некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должно быть уважение, – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в России сейчас создается ряд частных армий, и это путь к уничтожению страны-агрессора.

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— Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они еще не отдают себе отчет в этом, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, но уничтожит ее, — добавил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас самая сложная и горячая ситуация — на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Однако украинские защитники продолжают держаться и наносить врагу максимальные потери.