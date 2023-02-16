Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россия пытается взять Бахмут до 24 февраля — Данилов

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска постараются взять под контроль Бахмут в Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом в интервью ВВС заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Этот город обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия – это же страна-некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должно быть уважение, – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в России сейчас создается ряд частных армий, и это путь к уничтожению страны-агрессора.

Сейчас смотрят

— Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они еще не отдают себе отчет в этом, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, но уничтожит ее, — добавил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас самая сложная и горячая ситуация — на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Однако украинские защитники продолжают держаться и наносить врагу максимальные потери.

Читайте
Войска РФ атаками на Бахмут и Угледар пытаются отсрочить наступление украинских защитников — ГУР

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка