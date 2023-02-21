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Факты / Україна

Путин может мобилизовать еще сотни тысяч человек на войну в Украине – NYT

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

Президент России Владимир Путин вскоре может мобилизовать еще сотни тысяч человек.

Об этом пишет The New York Times.

Журналисты издания прогнозируют, о чем завтра президент РФ будет говорить в обращении к Федеральному собранию:

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— Путин, вероятно, снова станет доказывать, что он не только спасает Украину от “нацизма”, но и спасает саму Россию от захвата НАТО.

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Кроме того, в материале NYT сообщается, что “представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что он может вскоре мобилизовать больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 тыс. человек.

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