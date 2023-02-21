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Факти / Україна

Путін може мобілізувати ще сотні тисяч осіб на війну в Україні – NYT

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
армія РФ
Фото: Depositphotos

Президент Росії Володимир Путін невдовзі може мобілізувати ще сотні тисяч людей.

Про це пише The New York Times.

Журналісти видання прогнозують, про що завтра президент РФ говоритиме у зверненні до Федеральних зборів:

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– Путін, ймовірно, знову доводитиме, що він не лише рятує Україну від “нацизму”, а й рятує саму Росію від захоплення НАТО.

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Крім того, у матеріалі NYT повідомляється, що “представники американської розвідки кажуть, що вони виявляють ознаки того, що він може незабаром мобілізувати більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тис. осіб, які були призвані.

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