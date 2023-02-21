Путін може мобілізувати ще сотні тисяч осіб на війну в Україні – NYT

Лютий, 21 в 0:53

Президент Росії Володимир Путін невдовзі може мобілізувати ще сотні тисяч людей.

Про це пише The New York Times.

Журналісти видання прогнозують, про що завтра президент РФ говоритиме у зверненні до Федеральних зборів:

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– Путін, ймовірно, знову доводитиме, що він не лише рятує Україну від “нацизму”, а й рятує саму Росію від захоплення НАТО.

Крім того, у матеріалі NYT повідомляється, що “представники американської розвідки кажуть, що вони виявляють ознаки того, що він може незабаром мобілізувати більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тис. осіб, які були призвані.