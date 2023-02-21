РФ может начать наносить удары для аварийных остановок украинских АЭС – ISW

Февраль, 21 в 8:43

Минобороны России, вероятно, отреагировало на призыв пропагандистов систематически атаковать электрическую инфраструктуру, которая поддерживает украинские атомные электростанции, установив условия для аварийной остановки этих АЭС.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, 19 февраля Минобороны РФ заявило, что украинские чиновники якобы планируют атаки на радиационно опасные объекты в Украине, чтобы обвинить россиян в нанесении неизбирательных ударов по этим объектам, и в нарушении Конвенции по ядерной безопасности перед 11-й чрезвычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН 22 февраля.

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– Минобороны России может начать информационную операцию, направленную на создание информационных условий для проведения таких ударов и возможных радиологических инцидентов, которые могут возникнуть в результате систематического обесточивания объектов, – отмечают аналитики.

По данным ISW, атаки, к которым призывают российские пропагандисты, вряд ли приведут к радиологическим инцидентам, но удары вблизи атомных электростанций всегда несут определенный риск.

— В то же время, предыдущие российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине не свидетельствуют о том, что российские силы систематически атакуют электрическую инфраструктуру, связанную именно с АЭС, — добавляют специалисты.

Ранее в МИД Украины заявили, что РФ блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.