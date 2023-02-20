Февраль, 20 в 9:26

В МИД Украины заявили, что РФ блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечено, что оккупанты продолжают активную милитаризацию ЗАЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

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– РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС, – говорится в сообщении.

В МИД предупреждают, что если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны Европе.

Также ведомство призывает международное сообщество ввести санкции против российской государственной корпорации Росатом, аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

— Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничения прав и привилегий России в МАГАТЭ. Рассчитываем на активные действенные усилия Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для противодействия преступлениям РФ, — подчеркнули в министерстве.

Российские войска захватили территорию ЗАЭС 4 марта 2022 года. Они фактически создали на Запорожской АЭС военную базу и прикрываются станцией как “атомным щитом”. Кроме того, оккупанты периодически обстреливают станцию.

Украина неоднократно призывала мировое сообщество ввести санкции против атомной отрасли РФ.