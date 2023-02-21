Лютий, 21 в 8:43

Міноборони Росії, ймовірно, відреагувало на заклик пропагандистів систематично атакувати електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції, встановивши умови для аварійної зупинки цих АЕС.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 19 лютого Міноборони РФ заявило, що українські посадовці нібито планують атаки на радіаційно небезпечні об’єкти в Україні, щоб звинуватити росіян у нанесенні невибіркових ударів по цих об’єктах, і у порушенні Конвенції з ядерної безпеки перед 11-ю надзвичайною спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН 22 лютого.

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– Міноборони Росії може розпочати інформаційну операцію, спрямовану на створення інформаційних умов для проведення таких ударів та можливих радіологічних інцидентів, які можуть виникнути внаслідок систематичного знеструмлення об’єктів, – зазначають аналітики.

За даними ISW, атаки, до яких закликають російські пропагандисти, навряд чи призведуть до радіологічних інцидентів, але удари поблизу атомних електростанцій завжди несуть певний ризик.

– Водночас попередні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури в Україні не свідчать про те, що російські сили систематично атакують електричну інфраструктуру, пов’язану саме з АЕС, – додають фахівці.

Раніше у МЗС України заявили, що РФ блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.