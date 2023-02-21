“Большое” наступление уже угасло: Данилов о попытках РФ атаковать на 5 направлениях

Февраль, 21 в 21:55

Новое наступление россиян длится уже около 10 дней, но оккупантам так и не удалось сделать его большим.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Єдиних новин.

– Словосочетание “большое (наступление. – Ред.)”, как они хотели, уже угасло. Большого наступления, как они планировали, оно уже, по их замыслу, длится восьмой или десятый день. Никаких успехов нет. Пять направлений сегодня, где они пытаются атаковать. Но наши бойцы мужественно защищают нашу страну, – подчеркнул он.

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