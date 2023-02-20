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Факты / Україна

Ударной группировки нет: в ГПСУ рассказали, могут ли россияне пойти в наступление из Беларуси

Марта Бондаренко, редактор ленты
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой, однако за этим направлением ВСУ внимательно следят, потому что на территории Беларуси находятся российские подразделения.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, несмотря на возможные угрозы, формирование какой-то ударной группировки на территории Беларуси пограничники пока не фиксируют.

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— Однако такой ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины, в настоящее время мы не отмечаем. Также не отмечают и наши подразделения разведки, которые отслеживают ситуацию, — подчеркнул Демченко.

Спикер Госпогранслужбы заявил, что российские военные на территории Беларуси преимущественно находятся на учебных полигонах.

Ранее аналитики ISW сообщили, что Кремль может привлечь для своих нужд часть белорусской оборонно-промышленной базы, чтобы переоснастить российскую армию для затяжной войны против Украины.

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