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Факты / Україна

РФ наступает на трех направлениях с огромными потерями – разведка Британии

Валентина Летяк, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

Армия РФ продолжает наступательные действия на востоке Украины на нескольких направлениях – Угледар, Кременная и Бахмут, однако несет огромные потери.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в сводке 20 февраля.

По ее данным, больше всего потерь страна-агрессор несет под Бахмутом и Угледаром.

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–- В частности, “элитные” 155-я и 40-я бригады морских пехотинцев понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, являются небоеспособными, – говорят в разведке.

Там считают, что с приближением годовщины вторжения российские войска испытывают политическое давление со стороны Кремля, поэтому допускают, что РФ может даже объявить якобы о взятии Бахмута, “независимо от реальной ситуации на месте”.

– Если весеннее наступление России ничего не даст, то напряженность в российском руководстве, вероятно, возрастет, – заключает британская разведка.

 

По данным Генштаба, за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 820 российских оккупантов, общие потери врага достигли 143 680 убитыми.

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