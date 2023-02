РФ наступает на трех направлениях с огромными потерями – разведка Британии

Армия РФ продолжает наступательные действия на востоке Украины на нескольких направлениях – Угледар, Кременная и Бахмут, однако несет огромные потери.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в сводке 20 февраля.

По ее данным, больше всего потерь страна-агрессор несет под Бахмутом и Угледаром.

Там считают, что с приближением годовщины вторжения российские войска испытывают политическое давление со стороны Кремля, поэтому допускают, что РФ может даже объявить якобы о взятии Бахмута, “независимо от реальной ситуации на месте”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 February 2023

