Лютий, 21 в 12:52

Найважчим напрямком на Луганщині є ділянка фронту в районі міста Кремінна. Там зараз триває активна фаза бойових дій.

Про це поінформував в ефірі одного з каналів голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

За його словами, в регіоні, і особливо на Кремінському напрямку, почалася ескалація. Російські війська збільшили кількість обстрілів та наступів.

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– Під Кремінною зараз триває активна фаза бойових дій… Наші війська тримають там оборону, а подекуди й відбивають позиції у ворога, – наголосив Гайдай.

Він уточнив, що з трьох напрямків на Луганщині, де російські окупанти здійснюють наступальні дії, – в районі Білогорівки, Кремінної та Сватового – Кремінський є зараз найважчим.

– (Війська РФ, – Ред.) туди кинули максимальну кількість і сил, і засобів. Вони встановили там дуже потужні РЕБ-системи, які не дають можливості там нормально працювати нашим БПЛА та квадрокоптерам, – заявив Гайдай.

Попри це українські військові тримають позиції та за можливості переходять у контрнаступ.

Гайдай також повідомив, що путінські солдати більше бояться власних катівень та загородзагонів, ніж загибелі на полі бою.

Днями аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росії, ймовірно, не вистачає резервів, щоб посилити інтенсивність наступу на Луганщині.

За даними британської розвідки, війська РФ зараз продовжують наступальні дії на Сході України на кількох напрямках із величезними втратами: Вугледар, Кремінна та Бахмут.

Джерело: Луганська ОВА