Британия может стать первой страной, которая предоставит западные истребители Украине — Ермак
Великобритания может стать первой страной, которая предоставит Украине истребители западного производства.
С таким предположением выступил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале 22 февраля.
— Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине, — отметил Ермак.
Он отметил, что сейчас есть вопросы, “которые необходимо согласовать”.
— Работаем, — коротко добавил руководитель Офиса президента.
Во время общения с журналистами в Киеве Андрей Ермак напомнил, что страны Запада уже рассматривают передачу истребителей Украине, но не готовы делать это первыми, отмечает Европейская правда.
— Как вы знаете, там (среди западных партнеров, — Ред.) говорят часто, что мы дадим, но не первые, — сказал руководитель ОП.
Андрей Ермак также напомнил о визите делегации из Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским в Лондон, где “к нам на всех встречах чувствовалось очень позитивное отношение”.
Накануне американский конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который был с визитом в украинской столице, заявил, что США склоняются к отправке Украине ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых просит Киев.