Февраль, 22 в 20:42

Великобритания может стать первой страной, которая предоставит Украине истребители западного производства.

С таким предположением выступил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале 22 февраля.

— Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине, — отметил Ермак.

Он отметил, что сейчас есть вопросы, “которые необходимо согласовать”.

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— Работаем, — коротко добавил руководитель Офиса президента.

Во время общения с журналистами в Киеве Андрей Ермак напомнил, что страны Запада уже рассматривают передачу истребителей Украине, но не готовы делать это первыми, отмечает Европейская правда.

— Как вы знаете, там (среди западных партнеров, — Ред.) говорят часто, что мы дадим, но не первые, — сказал руководитель ОП.

Андрей Ермак также напомнил о визите делегации из Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским в Лондон, где “к нам на всех встречах чувствовалось очень позитивное отношение”.

Накануне американский конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который был с визитом в украинской столице, заявил, что США склоняются к отправке Украине ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых просит Киев.