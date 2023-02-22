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В США склоняются к передаче ракет большей дальности и истребителей — Маккол

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Винищувач F16
Фото: Depositphotos

В Вашингтоне склоняются к отправке Киеву ракет большей дальности ATACMS и истребителей F-16, о которых просят украинские власти.

Такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в Киеве, сообщает Reuters. По его словам, Совет нацбезопасности и администрация Джо Байдена пока не пришли к общей точке зрения о том, “какое оружие и на сколько быстро” нужно поставить Украине, власти которой рассчитывают на истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS.

– Однако есть рост поддержки артиллерии и самолетов, – отметил конгрессмен.

Маккол сказал, что в ходе встречи украинский президент Владимир Зеленский передал ему список нужного оружия. В нем были истребители F-16 и ракетные комплексы ATACMS, которые, по его словам, могут “долететь до Крыма”, чтобы уничтожить иранские беспилотники.

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Источник: Reuters
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