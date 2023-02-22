Лютий, 22 в 20:42

Велика Британія може стати першою країною, що надасть Україні винищувачі західного виробництва.

З таким припущенням виступив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 22 лютого.

– Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні, – зазначив Єрмак.

Він зазначив, що наразі є питання, “які необхідно узгодити”.

Зараз дивляться

– Працюємо, – коротко додав керівник Офісу президента.

Під час спілкування з журналістами в Києві Андрій Єрмак нагадав, що країни Заходу вже розглядають передання винищувачів Україні, та не готові робити це першими, зазначає Європейська правда.

– Як ви знаєте, там (серед західних партнерів, – Ред.) кажуть часто, що ми дамо, але не перші, – сказав керівник ОП.

Андрій Єрмак також нагадав про візит делегації з України разом із президентом Володимиром Зеленським у Лондон, де “до нас на всіх зустрічах відчувалося дуже позитивне ставлення”.

Напередодні американський конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який був з візитом в українській столиці, заявив, що США схиляються до відправки Україні ракет більшої дальності ATACMS і винищувачів F-16, про які просить Київ.