Британія може стати першою країною, що надасть західні винищувачі Україні – Єрмак
Велика Британія може стати першою країною, що надасть Україні винищувачі західного виробництва.
З таким припущенням виступив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 22 лютого.
– Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні, – зазначив Єрмак.
Він зазначив, що наразі є питання, “які необхідно узгодити”.
– Працюємо, – коротко додав керівник Офісу президента.
Під час спілкування з журналістами в Києві Андрій Єрмак нагадав, що країни Заходу вже розглядають передання винищувачів Україні, та не готові робити це першими, зазначає Європейська правда.
– Як ви знаєте, там (серед західних партнерів, – Ред.) кажуть часто, що ми дамо, але не перші, – сказав керівник ОП.
Андрій Єрмак також нагадав про візит делегації з України разом із президентом Володимиром Зеленським у Лондон, де “до нас на всіх зустрічах відчувалося дуже позитивне ставлення”.
Напередодні американський конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який був з візитом в українській столиці, заявив, що США схиляються до відправки Україні ракет більшої дальності ATACMS і винищувачів F-16, про які просить Київ.