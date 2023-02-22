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Факты / Україна

Не только SAMP-T: Италия предоставит Украине дополнительные средства ПВО Spada

Илья Нежигай, редактор ленты
Не только SAMP-T: Италия предоставит Украине дополнительные средства ПВО Spada

Италия предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Skygard-Aspide и Spada для защиты критической инфраструктуры Украины.

Об этом 21 февраля сообщила глава итальянского правительства Джорджа Мелони во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

По ее словам, новый пакет помощи формировался с акцентом на средства ПВО, что является стратегической целью в защите критической инфраструктуры Украины.

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— Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро совместить наши технологии. ЗРК SAMP-T — это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы — Skyguard и Spada, — сказала она.

В ответ на это Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии, и назвал шестой пакет военной помощи “мощным”.

— SAMP-T — это очень серьезные технологии, мы над этим долго работали, и личное лидерство премьер-министра дало нам возможность получить эти системы. Кроме того, Украина получит еще две важные системы, чтобы защищать жизни наших людей, — заявил Зеленский.

В ноябре прошлого года министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина уже получала зенитно-ракетные комплексы Skygard-Aspide (также известные, как Spada) от Испании.

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Фото: Midobecker

Источник: Офис президента
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