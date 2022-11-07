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Факты / Україна / Общество

Могут защищать порты и зернохранилища: что известно о ЗРК Skyguard-Aspide

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
Могут защищать порты и зернохранилища: что известно о ЗРК Skyguard-Aspide

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила зенитно-ракетные комплексы Aspide от западных партнеров, 7 ноября.

О том, что Испания приняла решение передать Украине оружейную партию, среди которой зенитно-ракетные комплексы малой дальности Aspide, точнее – Skyguard-Aspide, стало известно в октябре. Об этом писало испанское издание EL Pais.

Сам факт поставки вооружения страной НАТО может иметь политическое значение, но надеяться, что комплексы Aspide от Испании могут изменить обстановку в небе над Украиной, не стоит.

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В самой Испании этих установок всего 13, и ракет к ним страна закупила не много: 200 ракет Aspide с дальностью стрельбы до 10 км и только 51 ракету Aspide 2000 с дальностью стрельбы до 20 км.

Кроме того, пусковые установки комплекса Skyguard-Aspide размещены на прицепном буксированном шасси.

Aspide  — итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В него входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса воздух-воздух.

Такой зенитно- ракетный комплекс можно использовать с зенитной установкой Эрликон калибра 35 мм, а также с другими зенитными системами, чтобы эффективнее работать по воздушным целям, находящимися на малой высоте.

Существуют модификации ракеты для самолетов (истребители F-104) и для ЗРК Albatros корабельного и ЗРК Skyguard-Aspide, Spada — сухопутного базирования.

Тактико-технические характеристики

  • Дальность: 35 км
  • Потолок: 8000 м
  • Скорость полета: 1324 м/с
  • Двигатель: РДТТ SNIA-Viscosa
  • Система наведения: моноимпульсная ПАРЛГСН Selenia
  • Стартовая масса: 220 кг
  • Масса боевой части: 30 кг
  • Длина: 3,7 м
  • Диаметр: 203 мм
  • Размах крыла: 1 м

Испанцы утверждают, що их  Аspide предназначены скорее для защиты стратегических объектов: аэродромов, морских портов, промышленных предприятий.

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И возможно, они будут использоваться именно в этой сфере. Тем более, что агрессоры стали чаще обстреливать морские порты и зернохранилища.

Фото: Википедия

Источник:  EL Pais, Википедия

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