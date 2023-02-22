Лютий, 22 в 1:44

Італія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Skygard-Aspide та Spada для захисту критичної інфраструктури України.

Про це 21 лютого повідомила очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

За її словами, новий пакет допомоги формувався з акцентом на засоби ППО, що є стратегічною метою у захисті критичної інфраструктури України.

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– Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T – це дуже важливо, але у новому пакеті допомоги є ще й інші системи – Skyguard і Spada, – сказала вона.

У відповідь на це Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Італії, та назвав шостий пакет військової допомоги “потужним“.

– SAMP-T – це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство прем’єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи, щоб захищати життя наших людей, – заявив Зеленський.

У листопаді минулого року міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна вже отримувала зенітно-ракетні комплекси Skygard-Aspide (також відомі, як Spada) від Іспанії.

Фото: Midobecker