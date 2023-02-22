Февраль, 22 в 9:09

В ночь на 22 февраля в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области прозвучала серия взрывов.

По словам советника городского главы Петра Андрющенко, первый взрыв произошел в 22:33 21 февраля. После этого их было еще 11 человек.

Два взрыва из 12 – это точно была работа противовоздушной обороны оккупантов.

Сейчас смотрят

Подтверждено попадание в склад с боекомплектом россиян в аэропорту Мариуполя, который затем длительное время детонировал.

Зафиксировано попадание и в место базирования оккупантов на территории стана 3 000 металлургического комбината им. Ильича в Кальмиусском районе.

Поступала также информация о взрыве со стороны села Виноградное.

Петр Андрющенко констатирует: после серии взрывов в небо была поднята авиация, были слышны автоматные очереди, а также запущено девять сигнальных ракет.

А затем 17 гусеничных танков двинулись через Новоселовку мимо рынка Космос в сторону поселка Никольское.

Во время “бововны” в Мариуполе пропал свет в центре города. В районе Правого берега не стало не только электроэнергии, но связи.

На Левобережье от Азовстали до рынка Солнечный исчезла связь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко