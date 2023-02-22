Планы РФ дестабилизировать Молдову и ядерные угрозы Путина: что происходит на 364-й день войны (онлайн)

В Киеве испытают израильскую систему воздушной тревоги — она более “умная” и определяет направление полета ракеты, что позволяет включать сирену только секторально;

Президент Зеленский заявил, что уже 23 февраля в Генеральной Ассамблее ООН состоится голосование за резолюцию об украинской “формуле мира”. В частности, Италия поддержала “формулу мира” и сближение Украины с НАТО и ЕС.

Премьер-министр Молдовы заявил, что РФ имеет несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове, в том числе захват аэропорта в Кишиневе для переброски своих военных;

Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы и назвал их очередным запугиванием, на которые уже никто не обращает внимания;

В оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля прозвучало по меньшей мере 11 взрывов.