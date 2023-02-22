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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Планы РФ дестабилизировать Молдову и ядерные угрозы Путина: что происходит на 364-й день войны (онлайн)

Планы РФ дестабилизировать Молдову и ядерные угрозы Путина: что происходит на 364-й день войны (онлайн)

В Киеве испытают израильскую систему воздушной тревоги — она более “умная” и определяет направление полета ракеты, что позволяет включать сирену только секторально;

Президент Зеленский заявил, что уже 23 февраля в Генеральной Ассамблее ООН состоится голосование за резолюцию об украинской “формуле мира”. В частности, Италия поддержала “формулу мира” и сближение Украины с НАТО и ЕС.

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В оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля прозвучало по меньшей мере 11 взрывов.

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00:36 - 22 февраля

Во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов.

Об этом сначала сообщили в местных Telegram-каналах.

Впоследствии в горсовете Мариуполя прокомментировали взрывы в городе.

— Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Первый взрыв прогремел в 22:33. Предварительно есть информация о двух попаданиях — в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы, — говорится в сообщении.

Также горсовет ссылается на данные о перебоях со светом и связью в Центральном и Левобережном районах.

Сейчас украинская власть оккупированного Мариуполя проверяет информацию.

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