Серія вибухів у Маріуполі: у окупантів – щонайменше два прильоти

Лютий, 22 в 9:09

Уночі проти 22 лютого в поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунала серія вибухів.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, перший вибух стався о 22:33 21 лютого. Після цього їх було ще 11.

Два вибухи із 12 – це точно була робота протиповітряної оборони окупантів.

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Натомість підтверджено влучання в склад із боєкомплектом росіян в аеропорту Маріуполя, який потім тривалий час детонував.

Зафіксовано влучання і в місце базування окупантів на території стану 3 000 металургійного комбінату ім. Ілліча в Кальміуському районі.

Надходила також інформація про вибух і з боку села Виноградного.

Петро Андрющенко констатує: після серії вибухів в небо було піднято авіацію, було чутно автоматні черги, а також запущено дев’ять сигнальних ракет.

А потім 17 гусеничних танків рушили через Новоселівку повз ринок Космос в бік селища Нікольське.

Під час “бавовни” в Маріуполі зникло світло в центрі міста. У районі Правого берега не стало не лише електроенергії, а й зв’язку.

На Лівобережжі від Азовсталі до ринку Сонячний зник зв’язок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Петро Андрющенко