Серія вибухів у Маріуполі: у окупантів – щонайменше два прильоти
Уночі проти 22 лютого в поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунала серія вибухів.
За словами радника міського голови Петра Андрющенка, перший вибух стався о 22:33 21 лютого. Після цього їх було ще 11.
Два вибухи із 12 – це точно була робота протиповітряної оборони окупантів.
Натомість підтверджено влучання в склад із боєкомплектом росіян в аеропорту Маріуполя, який потім тривалий час детонував.
Зафіксовано влучання і в місце базування окупантів на території стану 3 000 металургійного комбінату ім. Ілліча в Кальміуському районі.
Надходила також інформація про вибух і з боку села Виноградного.
Петро Андрющенко констатує: після серії вибухів в небо було піднято авіацію, було чутно автоматні черги, а також запущено дев’ять сигнальних ракет.
А потім 17 гусеничних танків рушили через Новоселівку повз ринок Космос в бік селища Нікольське.
Під час “бавовни” в Маріуполі зникло світло в центрі міста. У районі Правого берега не стало не лише електроенергії, а й зв’язку.
На Лівобережжі від Азовсталі до ринку Сонячний зник зв’язок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.
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Джерело: Петро Андрющенко