США предоставят Украине бомбы с радиусом действия 72 км – СМИ

Февраль, 22 в 8:09

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, они способны поражать цели на расстоянии 72 км.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, связанных с производством оружия.

Издание сообщает, Пентагон официально не объявлял, что посылает Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, лишь заявив 21 декабря ‒ предоставляет “точные авиационные боеприпасы”, которые включены в помощь в размере $1,85 млрд.

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Однако два человека подтвердили Bloomberg, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цене на расстоянии 72 км. Производство таких боеприпасов производит компания Boeing.

Отмечается, что 20 января компания Boeing получила заказы на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.