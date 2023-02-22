США предоставят Украине бомбы с радиусом действия 72 км – СМИ
США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, они способны поражать цели на расстоянии 72 км.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, связанных с производством оружия.
Издание сообщает, Пентагон официально не объявлял, что посылает Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, лишь заявив 21 декабря ‒ предоставляет “точные авиационные боеприпасы”, которые включены в помощь в размере $1,85 млрд.
Однако два человека подтвердили Bloomberg, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цене на расстоянии 72 км. Производство таких боеприпасов производит компания Boeing.
Отмечается, что 20 января компания Boeing получила заказы на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.