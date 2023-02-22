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В ходе визита Байдена в Украину в РФ осуществили неудачный запуск ракеты Сармат — CNN

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
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В ходе визита Байдена в Украину в РФ осуществили неудачный запуск ракеты Сармат — CNN
Фото: Офис президента

В ходе пребывания президента США Джо Байдена в Украине, РФ провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, которое, судя по всему, оказалось неудачным.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

Один из американских чиновников рассказал изданию, что РФ заранее сообщила США о запуске ракеты из-за деконфликтных линий. Другое чиновник сказал, что Штаты не рассматривают этот запуск как эскалацию со стороны России.

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Источники CNN также сообщили, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, прозванной на Западе Сатаной II и способной нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, президент РФ Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к Федеральному собранию.

По официальным данным РФ ракета Сармат имеет дальность полета более 11 тыс. км и может нести боеголовку весом 100 т.

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Источник: CNN
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