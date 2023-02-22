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Факти / Світ

США нададуть Україні бомби з радіусом дії 72 км – ЗМІ

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
США нададуть Україні бомби з радіусом дії 72 км – ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ

США передадуть Україні бомби далекого радіусу дії із GPS-наведенням, вони здатні вражати цілі на відстані 72 км.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на осіб, пов’язаних із виробництвом зброї.

Видання повідомляє, Пентагон офіційно не оголошував, що надсилає Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, лише заявивши 21 грудня ‒ надає “точні авіаційні боєприпаси”, які включені до допомоги у розмірі $1,85 млрд.

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Однак дві особи підтвердили Bloomberg, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть вражати ціні на відстані 72 км. Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

Зазначається, що 20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

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Джерело: Bloomberg
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