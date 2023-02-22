В конце концов, этот вопрос будет решен положительно — Кулеба об истребителях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что постоянно ведется работа по созданию авиакоалиции. По его словам, вопрос предоставления Киеву самолетов “будет решен положительно”.
Об этом он сказал в комментарии Укринформу.
Кулеба отметил, что, учитывая сложность технологии и обслуживания самолетов, необходимо коллективное решение.
— Еще нет ни одной страны, которая бы сказала “да”, но также нет ни одной страны, которая бы сказала “нет”. Это совершенно открытая опция. Я думаю, что в конце концов этот вопрос будет решен положительно, но учитывая технологическую сложность, вопрос принятия этого решения займет определенное время, — сказал глава МИД.
Он добавил, что истребители нужны Украине, поскольку могут выполнять две важные функции: быть составной частью системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей, а также для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск.