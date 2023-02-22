В конце концов, этот вопрос будет решен положительно — Кулеба об истребителях

Февраль, 22 в 8:42

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что постоянно ведется работа по созданию авиакоалиции. По его словам, вопрос предоставления Киеву самолетов “будет решен положительно”.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

Кулеба отметил, что, учитывая сложность технологии и обслуживания самолетов, необходимо коллективное решение.

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— Еще нет ни одной страны, которая бы сказала “да”, но также нет ни одной страны, которая бы сказала “нет”. Это совершенно открытая опция. Я думаю, что в конце концов этот вопрос будет решен положительно, но учитывая технологическую сложность, вопрос принятия этого решения займет определенное время, — сказал глава МИД.

Он добавил, что истребители нужны Украине, поскольку могут выполнять две важные функции: быть составной частью системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей, а также для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск.