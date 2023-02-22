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Факти / Світ

У США схиляються до передачі ракет більшої дальності та винищувачів Україні – Маккол

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Винищувач F16
Фото: Depositphotos

У Вашингтоні схиляються до відправки Києву ракет більшої дальності ATACMS і винищувачів F-16, про які просить українська влада.

Таку заяву зробив конгресмен-республіканець Майкл Маккол у Києві, як повідомляє Reuters. За його словами, Рада нацбезпеки і адміністрація Джо Байдена поки що не дійшли до спільної точки зору про те, “яку зброю і як швидко” потрібно поставити Україні, влада якої розраховує на винищувачі F-16 і далекобійні ракети ATACMS.

– Однак є зростання підтримки артилерії та літаків, – зазначив конгресмен.

Маккол сказав, що під час зустрічі український президент Володимир Зеленський передав йому список потрібної зброї. У ньому були винищувачі F-16 і ракетні комплекси ATACMS, які, за його словами, можуть “долетіти до Криму”, щоб знищити іранські безпілотники.

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Джерело: Reuters
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