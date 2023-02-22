Зрештою це питання буде вирішено позитивно – Кулеба про винищувачі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що триває постійна робота зі створення авіакоаліції. За його словами, питання надання Києву літаків “буде вирішено позитивно”.
Про це він сказав у коментарі Укрінформу.
Кулеба зауважив, що з огляду на складність технології та обслуговування літаків потрібне колективне рішення.
– Ще немає жодної країни яка б сказала “так”, але так само немає жодної країни, яка б сказала “ні”. Це абсолютно відкрита опція. Я гадаю, що, зрештою, це питання буде вирішено позитивно, але з огляду на технологічну складність питання ухвалення цього рішення займе певний час, — сказав очільник МЗС.
Він додав, що винищувачі потрібні Україні, оскільки можуть виконувати дві важливі функції: бути складовою системи ППО та посилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ.