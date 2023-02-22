Зрештою це питання буде вирішено позитивно – Кулеба про винищувачі

Лютий, 22 в 8:42

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що триває постійна робота зі створення авіакоаліції. За його словами, питання надання Києву літаків “буде вирішено позитивно”.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

Кулеба зауважив, що з огляду на складність технології та обслуговування літаків потрібне колективне рішення.

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– Ще немає жодної країни яка б сказала “так”, але так само немає жодної країни, яка б сказала “ні”. Це абсолютно відкрита опція. Я гадаю, що, зрештою, це питання буде вирішено позитивно, але з огляду на технологічну складність питання ухвалення цього рішення займе певний час, — сказав очільник МЗС.

Він додав, що винищувачі потрібні Україні, оскільки можуть виконувати дві важливі функції: бути складовою системи ППО та посилювати системи протиповітряної оборони для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для прикриття з повітря оборонних і наступальних дій наземних військ.