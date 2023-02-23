01:21 -

Откладывать поддержку Украины нельзя, потому что ситуация на фронте развивается очень быстро.

Об этом во время встречи с украинскими журналистами рассказал глава британского правительства. Эксклюзивные подробности этого разговора на Даунинг стрит, 10 — от Елены Зориной, специального корреспондента программы Факты недели.

К усилению поддержки Украины Риши Сунак призывает и западных партнеров.

По его словам, потребности Украины необходимо корректировать в зависимости от ситуации на фронте.

— Приоритетом является защита воздуха, бронетехника и артиллерия. конкретно это три абсолютно критических компонента, — отметил он.

Поэтому Великобритания сейчас сосредотачивается на предоставлении оружия большой дальности. Что это именно за оружие — премьер не уточнил. Но призвал другие западные страны действовать быстро.

— Мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украине. Потому что я верю, если мы сделаем это, мы можем обеспечить вашу страну средствами, которые предоставят решающее преимущество на поле боя гораздо быстрее, — сказал Сунак.

А вот по вопросу предоставления истребителей — пока конкретных сроков не озвучил. Сейчас страна начала подготовку украинских пилотов для полетов на западных истребителях.

— Это то, над чем мы работаем сейчас. И помните, что это не просто самолеты. Это один из элементов силы. Но еще есть много вещей, которые мы делаем для поддержки защиты воздушного пространства в Украине, — сказал Сунак. — Если прямо сейчас появятся страны, которые будут иметь возможность предоставить Украине самолеты, которые можно использовать сейчас, мы поможем им это сделать.

По словам британского премьера, Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину. И это не только вопрос краткосрочной перспективы.

— У нас есть план для продолжения поддержки безопасности Украины не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе, — сказал он.

Кроме того, премьер не исключил, что вскоре вновь посетит Киев.