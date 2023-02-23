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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине и взрывы в Мариуполе: что происходит на 365-й день войны (онлайн)

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине и взрывы в Мариуполе: что происходит на 365-й день войны (онлайн)

Украинцы за время войны зарегистрировали в Дии более 140 тыс. бизнесов;

Президент Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды, а также имел телефонные разговоры еще с тремя мировыми лидерами;

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов говорит, что с середины и до конца весны будут продолжаться решающие бои в войне;

Владимир Зеленский отменил налоги на ввоз дронов, раций и тепловизоров.

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01:31 - 23 февраля

Боевые танки Challenger 2 могут начать поступать в Украину “весной”, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью агентству Reuters в среду.

Великобритания может предложить Украине больше своих основных боевых танков в дополнение к 14 уже обещанным, но это будет зависеть от оборонных потребностей страны, сказал Уоллес информационному агентству.

Уоллес посетил учебный полигон на юго-западе Англии, где украинские солдаты учатся управлять танками в боевых условиях. В заявлении министерства обороны Великобритании говорится, что обучение “продолжается в том же темпе” и продлится несколько недель.

— Украинцы будут продолжать сражаться, и Великобритания вместе с нашими союзниками не дрогнет, — сказал Уоллес.

Он добавил, что Британия будет продолжать предоставлять возможности, необходимые для поддержки Украины, столько, сколько потребуется.

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01:21 - 23 февраля

Откладывать поддержку Украины нельзя, потому что ситуация на фронте развивается очень быстро.

Об этом во время встречи с украинскими журналистами рассказал глава британского правительства. Эксклюзивные подробности этого разговора на Даунинг стрит, 10 — от Елены Зориной, специального корреспондента программы Факты недели.

К усилению поддержки Украины Риши Сунак призывает и западных партнеров.

По его словам, потребности Украины необходимо корректировать в зависимости от ситуации на фронте.

— Приоритетом является защита воздуха, бронетехника и артиллерия. конкретно это три абсолютно критических компонента, — отметил он.

Поэтому Великобритания сейчас сосредотачивается на предоставлении оружия большой дальности. Что это именно за оружие — премьер не уточнил. Но призвал другие западные страны действовать быстро.

— Мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украине. Потому что я верю, если мы сделаем это, мы можем обеспечить вашу страну средствами, которые предоставят решающее преимущество на поле боя гораздо быстрее, — сказал Сунак.

А вот по вопросу предоставления истребителей — пока конкретных сроков не озвучил. Сейчас страна начала подготовку украинских пилотов для полетов на западных истребителях.

— Это то, над чем мы работаем сейчас. И помните, что это не просто самолеты. Это один из элементов силы. Но еще есть много вещей, которые мы делаем для поддержки защиты воздушного пространства в Украине, — сказал Сунак. — Если прямо сейчас появятся страны, которые будут иметь возможность предоставить Украине самолеты, которые можно использовать сейчас, мы поможем им это сделать.

По словам британского премьера, Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину. И это не только вопрос краткосрочной перспективы.

— У нас есть план для продолжения поддержки безопасности Украины не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе, — сказал он.

Кроме того, премьер не исключил, что вскоре вновь посетит Киев.

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