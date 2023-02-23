G7 увеличит финансовую поддержку Украины в 2023 году до $39 млрд – заявление министров

Февраль, 23 в 20:31

Страны G7, исходя из потребностей правительства Украины, увеличили обязательства по бюджетной и экономической поддержке страны в 2023 году до $39 млрд.

Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков стран G7 в годовщину военной агрессии РФ против Украины и о ее влиянии на глобальную экономику.

– Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены решению неотложных краткосрочных потребностей Украины в финансировании. Эти значительные обязательства и их быстрое выделение придают Украине уверенность и позволяют властям обеспечивать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг, проводить наиболее критическое восстановление поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику, – говорится в документе.

Отмечаетя, что эта финансовая поддержка дополняет жизненно важную военную поддержку и обучение украинских сил, гуманитарную поддержку и сотрудничество в целях развития.

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Говорится, что на встрече министров финансов G7 в Бангалоре (Индия) также были руководители МВФ, группы Всемирного банка (ВБ), Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности, а также по видеосвязи к ним присоединился министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министры приветствовали прогресс, достигнутый в завершении пересмотра Мониторинговой программы с совета директоров.

– Помня об этом значительном прогрессе, мы призываем МВФ и Украину к концу марта 2023 года реализовать надежную, масштабную, полностью финансируемую программу МВФ с надлежащими условиями, – говорится в документе.

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В нем также отмечаются важные усилия, предпринятые группой ВБ по направлению значительной помощи Украине, в том числе через Фонд госрасходов на поддержание административного потенциала (PEACE) и Трастовый фонд на восстановление, реконструкцию и реформы (URTF). Приветствуется также работа IFC и MIGA по запуску нового трастового фонда для поддержки частных инвестиций в Украине.

– Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке и содействию восстановлению критической инфраструктуры Украины, восстановлению и реконструкции, в том числе через Межведомственную координационную платформу доноров. Мы также будем тесно координировать свои действия с соответствующими международными финансовыми организациями, включая Группу ВБ, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, – добавили министры.

Они вновь подчеркнули общую приверженность скоординированным экономическим мерам в ответ на агрессивную войну России и заявили о пристальном отслеживании вместе с партнерами их эффективности, соблюдения и мерах по предотвращению любых попыток уклониться от санкций или обойти их.

– В этом контексте мы призываем другие страны присоединиться к нашим санкциям в отношении России, – говорится в заявлении.

Планируется также продвигать совместные усилия с международными партнерами по поддержке наиболее нуждающихся стран посредством добровольного направления специальных прав заимствования (SDR) или эквивалентных взносов с глобальными амбициями в размере $100 млрд и дальнейшего прогресса к Весенним встречам МВФ и ВБ в апреле 2023 год.