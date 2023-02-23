G7 збільшить фінансову підтримку України у 2023 році до $39 млрд – заява міністрів

Лютий, 23 в 20:31

Країни G7, виходячи з потреб уряду України, збільшили зобов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки країни у 2023 році до $39 млрд.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та очільників центробанків країн G7 у річницю військової агресії РФ проти України та її вплив на глобальну економіку.

– Ми разом з міжнародною спільнотою, як і раніше, твердо віддані вирішенню невідкладних короткострокових потреб України у фінансуванні. Ці значні зобов’язання та їх швидке виділення надають Україні впевненості та дозволяють владі забезпечувати функціонування уряду, продовжувати надання основних послуг, проводити найбільш критичне відновлення пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку, – йдеться у документі.

Зазначається, що ця фінансова підтримка доповнює життєво важливу військову підтримку та навчання українських сил, гуманітарну підтримку та співробітництво з метою розвитку.

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Уточнюється, що на зустрічі міністрів фінансів G7 у Бангалорі (Індія) також були керівники МВФ, групи Світового банку (СБ), Організації економічного співробітництва та розвитку та Ради фінансової стабільності, а також, по відеозв’язку до них приєднався міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністри вітали прогрес, досягнутий на завершення перегляду Моніторингової програми з ради директорів.

– Пам’ятаючи про цей значний прогрес, ми закликаємо МВФ та Україну до кінця березня 2023 року реалізувати надійну, масштабну, повністю фінансовану програму МВФ з належними умовами, – йдеться у документі.

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У документі також виокремили важливі зусилля, зроблені групою СБ щодо спрямування значної допомоги Україні, у тому числі через Фонд держвидатків на підтримку адміністративного потенціалу (PEACE) та Трастовий фонд на відновлення, реконструкцію та реформи (URTF). Вітається також робота IFC та MIGA із запуску нового трастового фонду для підтримки приватних інвестицій в Україні.

– Ми продовжимо наші спільні зусилля щодо підтримки та сприяння відновленню критичної інфраструктури України, відновленню та реконструкції, у тому числі через Міжвідомчу координаційну платформу донорів. Ми також тісно координуватимемо свої дії з відповідними міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Групу СБ, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, – додали міністри.

Вони знову підкреслили спільну відданість скоординованим економічним заходам у відповідь на агресивну війну Росії і заявили про пильне відстеження разом з партнерами їх ефективності, дотримання та заходи щодо запобігання будь-яким спробам ухилитися від санкцій або обійти їх.

– У цьому контексті ми закликаємо інші країни приєднатися до наших санкцій щодо Росії, – йдеться у заяві.

Планується також просувати спільні зусилля з міжнародними партнерами з підтримки країн, які найбільше йього потребують, за допомогою добровільного спрямування спеціальних прав запозичення (SDR) або еквівалентних внесків з глобальними амбіціями у розмірі $100 млрд і подальшого прогресу до Весняних зустрічей МВФ і СБ у квітні 2023 року.