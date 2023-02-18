Февраль, 17 в 23:14

Представители Украины и Международный валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала (SLA – staff-level agreement) касательного первого и окончательного пересмотра в рамках Программы мониторинга с участием Совета директоров (PMB).

Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ за 17 февраля, по итогам работы миссии.

— Это соглашение, которое подлежит утверждению руководством МВФ, прокладывает путь к началу обсуждения полноценной программы, поддерживаемой Фондом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты деятельности властей Украины в рамках Программы мониторинга были высокими.

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— Были достигнуты все количественные и индикативные цели, а также все структурные контрольные показатели, охватывающие фискальную политику, управление и вопросы финансового сектора, — добавили в заявлении.

Ранее Украина, в условиях неготовности МВФ сразу выделять значительное финансирование, осенью прошлого года запросила у МВФ четырехмесячную Мониторинговую программу PMB. Международный валютный фонд одобрил эту программу 20 декабря.

Однако Украина ожидает, что в программы будут внесены изменения.

Уже в начале второго квартала 2023 года ожидается другая программа, предполагающая расширенное финансирование EFF, которая может частично покрыть разрыв в покрытии $38 млрд дефицита государственного бюджета, который сейчас составляет около $10 млрд.

Мониторинговая миссия МВФ работала в Варшаве 13-17 февраля.

В рамках пересмотра программы между персоналом МВФ и властями Украины также обсуждались среднесрочные макроэкономические рамки, фискальная политика, структура финансирования, политика финансового сектора и управление.

— Результаты деятельности в рамках PMB были высокими. Благодаря совместным усилиям правительства Украины и Национального банка Украины, все количественные и индикативные показатели на конец декабря были достигнуты, как и все пять структурных контрольных показателей на конец января, — заявил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.

Он уточнил, что среди структурных контрольных показателей:

Внесение правительством в парламент пакета законопроектов о налогах, направленных на увеличение доходов;

принятие Министерством финансов мер по решению проблемы просроченной задолженности;

разработка концептуальной записки по созданию сети социальной защиты;

создание наблюдательного совета Нафтогаза;

и согласование ключевых элементов диагностики банковского сектора.

По словам Гэвина Грея, своевременное предоставление значительной внешней поддержки имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины, поскольку крупномасштабные выплаты будут оставаться необходимыми на протяжении 2023 году и в последующий период для покрытия потребностей в финансировании.

Грей также отметил, что усилия по расширению выпуска на внутреннем рынке облигаций должны продолжаться, чтобы помочь обеспечить стабильную структуру финансирования и ликвидировать зависимость от монетарного финансирования.

МВФ ожидает, что госсектор будет играть важную роль в процессе восстановления, и меры по повышению эффективности и прозрачности государственных финансов и управления будут иметь решающее значение.

Гэвин Грей отметил, что полномасштабная программа МВФ будет также способствовать усилиям украинского правительства по вступлению в ЕС.