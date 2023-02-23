Февраль, 23 в 12:12

Во время одного из обстрелов Харькова и Харьковской области из 11 запущенных Россией зенитных ракет в Украину долетела только одна. Остальные взорвались в российском воздушном пространстве.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, это произошло во время атаки на Харьков в понедельник, 20 февраля.

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– Карма не прекращает догонять врага. Так, 20 февраля противник, пытаясь повторно нанести ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе Харькова и области, запустил 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области. Из которых только одна попала по территории Украины, – отметил Громов.

Он уточнил, что остальные российские ракеты взорвались в воздушном пространстве РФ. Их остатки упали на территорию Белгородской области.

В Генштабе ВСУ связывают подобные инциденты с неисправностью российского вооружения и плохой обученностью солдат РФ.

– Вероятно, от неисправности вооружения, которому “аналогов нет”, или слабой обученности солдат так называемой второй армии мира все чаще и чаще взрывы происходят на российской территории. И как назло для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры, — подчеркнул Громов.

Он добавил, что в связи с этим распространяются панические настроения среди населения Белгородской области РФ, которое “уже понимает, как это жить без электричества и отопления”.

По словам Громова, ранее поступала информация о таких “самообстрелах” в Воронежской и Курской областях РФ.

Он уточнил, что враг продолжает использовать зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 для ежедневного террора мирных городов Украины: Харькова, Херсона, Краматорска и других.

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ агрессор удерживает группировку войск, чтобы не допустить переброски украинских подразделений в районы активных боевых действий.

В течение февраля с территории РФ было нанесено около 220 обстрелов по приграничным районам Черниговской и Сумской областей (20 в течение этой недели).

Как известно, утром 22 февраля российские войска нанесли четыре ракетных удара по объектам промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова. Ранения получили два человека.

Источник: Военное телевидение Украины