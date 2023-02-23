Лютий, 23 в 12:12

Під час одного з обстрілів Харкова та Харківської області з 11 запущених Росією зенітних ракет до України долетіла лише одна. Інші вибухнули в російському повітряному просторі.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, це сталося під час атаки на Харків у понеділок, 20 лютого.

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– Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого противник, намагаючись повторно завдати ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в районі Харкова та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет із району Бєлгородської області. З яких лише одна влучила по території України, – зазначив Громов.

Він уточнив, що решта російських ракет підірвалися в повітряному просторі РФ. Їхні залишки впали на територію Бєлгородської області.

У Генштабі ЗСУ пов’язують подібні інциденти з несправністю російського озброєння та поганою навченістю солдатів РФ.

– Ймовірно, від несправності озброєння, якому “аналогов нєт”, або слабкої навченості солдатів так званої другої армії світу все частіше й частіше вибухи виникають на російській території. І як на зло для росіян, саме на об’єктах критичної інфраструктури, – наголосив Громов.

Він додав, що через це поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області РФ, яке “вже розуміє, як це – жити без електрики та опалення”.

За словами Громова раніше надходила інформація щодо таких “самообстрілів” у Воронезькій та Курській областях РФ.

Він уточнив, що ворог продовжує використовувати зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 для щоденного терору мирних міст України: Харкова, Херсону, Краматорська та інших.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ агресор утримує угруповання військ, щоб не допустити перекидання українських підрозділів у райони активних бойових дій.

Протягом лютого з території РФ було завдано майже 220 обстрілів по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей (20 протягом цього тижня).

Як відомо, вранці 22 лютого російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури в Київському районі Харкова. Поранень зазнали двоє людей.

Джерело: Військове телебачення України