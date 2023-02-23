Февраль, 23 в 8:14

В течение суток украинские защитники уничтожили еще ориентировочно 790 российских оккупантов.

Таким образом на 365-е сутки полномасштабной войны армия РФ потеряла уже почти 146 тыс. солдат.

Кроме того, в течение суток Вооруженные силы Украины сожгли 16 вражеских танков, 24 боевых бронированных машины, три единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также две единицы специальной техники.

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Потери РФ на 23 февраля 2023

личного состава – около 145 850 (+790),

танков – 3 350 (+16),

боевых бронированных машин – 6 593 (+24),

артиллерийских систем – 2 352 (+7),

реактивных систем залпового огня – 471,

средств противовоздушной обороны – 244 (+1),

самолетов – 299,

вертолетов – 287,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 029 (+3),

крылатых ракет – 873,

кораблей (катеров) – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 215 (+3),

специальной техники – 228 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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