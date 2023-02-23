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Факты / Україна

Минус 790 оккупантов и 24 ББМ: потери РФ в войне против Украины на 23 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники уничтожили еще ориентировочно 790 российских оккупантов.

Таким образом на 365-е сутки полномасштабной войны армия РФ потеряла уже почти 146 тыс. солдат.

Кроме того, в течение суток Вооруженные силы Украины сожгли 16 вражеских танков, 24 боевых бронированных машины, три единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также две единицы специальной техники.

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Потеряли захватчики 22 февраля семь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

В небе над Украиной ВСУ приземлили три беспилотника.

Потери РФ на 23 февраля 2023

  • личного состава – около 145 850 (+790),
  • танков – 3 350 (+16),
  • боевых бронированных машин – 6 593 (+24),
  • артиллерийских систем – 2 352 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 471,
  • средств противовоздушной обороны – 244 (+1),
  • самолетов – 299,
  • вертолетов – 287,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 029 (+3),
  • крылатых ракет – 873,
  • кораблей (катеров) – 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 215 (+3),
  • специальной техники – 228 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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