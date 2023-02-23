Минус 790 оккупантов и 24 ББМ: потери РФ в войне против Украины на 23 февраля
В течение суток украинские защитники уничтожили еще ориентировочно 790 российских оккупантов.
Таким образом на 365-е сутки полномасштабной войны армия РФ потеряла уже почти 146 тыс. солдат.
Кроме того, в течение суток Вооруженные силы Украины сожгли 16 вражеских танков, 24 боевых бронированных машины, три единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также две единицы специальной техники.
Потеряли захватчики 22 февраля семь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
В небе над Украиной ВСУ приземлили три беспилотника.
Потери РФ на 23 февраля 2023
- личного состава – около 145 850 (+790),
- танков – 3 350 (+16),
- боевых бронированных машин – 6 593 (+24),
- артиллерийских систем – 2 352 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 471,
- средств противовоздушной обороны – 244 (+1),
- самолетов – 299,
- вертолетов – 287,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 029 (+3),
- крылатых ракет – 873,
- кораблей (катеров) – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 215 (+3),
- специальной техники – 228 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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