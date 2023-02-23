Мінус 790 окупантів та 24 ББМ: втрати РФ у війні проти України на 23 лютого

Лютий, 23 в 8:14

Упродовж доби українські захисники знищили ще орієнтовно 790 російських окупантів.

Таким чином на 365-ту добу повномасштабної війни армії РФ втратила вже майже 146 тис. солдатів.

Крім того, упродовж доби Збройні сили України спалили 16 ворожих танків, 24 бойових броньованих машини, три одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також дві одиниці спеціальної техніки.

Зараз дивляться

Втратили загарбники 22 лютого сім артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

У небі над Україною ЗСУ приземлили три безпілотники.

Втрати РФ на 23 лютого 2023

особового складу ‒ близько 145 850 (+790),

танків ‒ 3 350 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 6 593 (+24),

артилерійських систем – 2 352 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 471,

засобів протиповітряної оборони ‒ 244 (+1),

літаків – 299,

гелікоптерів – 287,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 029 (+3),

крилатих ракет ‒ 873,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 215 (+3),

спеціальної техніки ‒ 228 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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