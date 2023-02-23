Февраль, 23 в 2:26

Глава Кремля Владимир Путин и Россия просчитались, когда решили напасть на Украину в феврале 2022 года.

Об этом во время встречи с украинскими журналистами рассказал глава правительства Великобритании.

— Это обусловлено конкретной точкой, на которой сейчас находится конфликт. То, что я хочу сделать и то, что я сказал нашим партнерам в субботу, это то, что мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украине. Потому что я верю, если мы сделаем это, мы можем обеспечить вашу страну средствами, которые предоставят решающее преимущество на поле боя гораздо быстрее.

Он согласился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сказал, что Украина станет членом НАТО.

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— Но мы также должны сконцентрироваться на здесь и сейчас. Что это значит? Что ж, для меня, это означает убеждаться, что у нас есть план для продолжения поддержки безопасности Украины не только немедленно, но и в долгой перспективе. Поэтому часть этого — это тренировки, которые мы проводим, — сказал он.

По мнению Сунака, в идеале, для того, чтобы стать членом НАТО, Украина должна иметь больше снаряжения, которое соответствуют стандартам НАТО. Это Британия и планирует предоставить Украине.

— Должно быть больше совместимости человеческих сил и как они используют это снаряжение. Поэтому мы тренируем украинских пилотов по тактике НАТО. Поэтому это некоторые из вещей, над которыми мы можем работать прямо сейчас. И должны над ними работать, мы должны строить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, — сказал он.

Премьер Британии считает, что предыдущая архитектура безопасности потерпела крах в Украине, поскольку Россия предоставила гарантии безопасности и подписала договор о контроле над вооружением, который был нарушен.

— Я думаю, что это показывает потребность противостоять российской агрессии сейчас и показать, что это недопустимо и что мы оказываем значительную поддержку Украине, чтобы защитить себя, — сказал он.

Риши Сунак объяснил, что именно поэтому Запад и принимает немалые санкции против России, а Соединенное Королевство играет ведущую роль в их создании и работает с союзниками, чтобы сделать их сильными.

— В долгосрочной перспективе мы говорим о том, как обеспечить долгосрочные гарантии для Украины и будущие потребности для безопасности и другие вещи, — добавил премьер.

По словам главы правительства Британии, то, что мир показал в течение прошлого года — это то, что нации всего мира объединены и очень тесно работают вместе, чтобы поддержать Украину и противостоять российской агрессии.

— Я думаю, что Россия просчиталась. Они думали, что просто пройдутся до Киева. Этого не произошло благодаря невероятной храбрости ваших военных сил и их навыкам. И Россия предполагала, что мир будет раздроблен, что они все не объединятся. И что мы не сможем быть стабильными в нашей поддержке. Поэтому мы завели в тупик российские ожидания, — сказал он.

Риши Сунак добавил, что каждая страна не может самостоятельно дать всю ту поддержку, которая нужна Украине, поэтому была образована коалиция для подобной поддержки.

Кроме того, премьер подтвердил, что Великобритания сейчас работает над вопросом передачи современных истребителей Украине.

Фото: Офіс прем’єра Британії