Лютий, 23 в 2:26

Очільник Кремля Володимир Путін та Росія прорахувались, коли вирішили напасти на Україну у лютому 2022 року.

Про це під час зустрічі із українськими журналістами розповів голова уряду Великої Британії.

– Це зумовлено конкретною точкою, на якій зараз перебуває конфлікт. Те, що я хочу зробити і те, що я сказав нашим партнерам у суботу, це те, що ми повинні збільшити і пришвидшити нашу підтримку Україні. Тому що я вірю, якщо ми зробимо це, ми можемо забезпечити вашу країну засобами, які нададуть вирішальну перевагу на полі бою набагато швидше.

Він погодився з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який сказав, що Україна стане членом НАТО.

Зараз дивляться

– Але ми також повинні сконцентруватися на тут і зараз. Що це означає? Що ж, для мене, це означає переконуватися, що у нас є план для продовження підтримки безпеки України не лише негайно, але і в довгій перспективі. Тож частина цього – це тренування, які ми проводимо, – сказав він.

На думку Сунака, в ідеалі, для того, щоб стати членом НАТО, Україна має мати більше спорядження, яке відповідають стандартам НАТО. Це Британія і планує надати Україні.

– Має бути більше сумісності людських сил і як вони використовують це спорядження. Тому ми тренуємо українських пілотів за тактикою НАТО. Тож це деякі з речей, над якими ми можемо працювати просто зараз. І маємо над ними працювати, ми маємо будувати безпеку України в довготривалій перспективі, – сказав він.

Прем’єр Британії вважає, що попередня архітектура безпеки зазнала краху в Україні, оскільки Росія надала гарантії безпеки і підписала договір про контроль над озброєнням, який був порушений.

– Я думаю, що це показує потребу протистояти російській агресії зараз і показати, що це неприпустимо і що ми надаємо значну підтримку Україні, щоб захистити себе, – сказав він.

Ріші Сунак пояснив, що саме тому Захід і приймає чималі санкції проти Росії, а Сполучене Королівство відіграє провідну роль у їхньому створені і працює зі союзниками, щоб зробити їх сильними.

– В довготривалій перспективі ми говоримо про те, як забезпечити довгострокові гарантії для України і майбутні потреби для безпеки та інші речі, – додав прем’єр.

За словами очільника уряду Британії, те, що світ показав протягом минулого року – це те, що нації усього світу об’єднані і дуже тісно працюють разом, щоб підтримати Україну і протистояти російській агресії.

– Я думаю, що Росія прорахувалася. Вони думали, що просто пройдуться до Києва. Цього не сталося завдяки неймовірній хоробрості ваших військових сил та їхніх навичок. І Росія припускала, що світ буде роздріблений, що вони всі не об’єднаються. І що ми не зможемо бути стабільними у нашій підтримці. Тож ми завели у глухий кут російські очікування, – сказав він.

Ріші Сунак додав, що кожна країна не може самостійно дати усю ту підтримку, яка потрібна Україні, тому була утворена коаліція для подібної підтримки.

Крім того, прем’єр підтвердив, що Велика Британія наразі працює над питанням передачі сучасних винищувачів Україні.

Фото: Офіс прем’єра Британії