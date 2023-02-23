Февраль, 23 в 0:53

Откладывать поддержку Украины нельзя, потому что ситуация на фронте развивается очень быстро.

Об этом во время встречи с украинскими журналистами рассказал глава британского правительства. Эксклюзивные подробности этого разговора на Даунинг стрит, 10 — от Елены Зориной, специального корреспондента программы Факты недели.

К усилению поддержки Украины Риши Сунак призывает и западных партнеров.

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По его словам, потребности Украины необходимо корректировать в зависимости от ситуации на фронте.

— Приоритетом является защита воздуха, бронетехника и артиллерия. конкретно это три абсолютно критических компонента, — отметил он.

Поэтому Великобритания сейчас сосредотачивается на предоставлении оружия большой дальности. Что это именно за оружие — премьер не уточнил. Но призвал другие западные страны действовать быстро.

— Мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украине. Потому что я верю, если мы сделаем это, мы можем обеспечить вашу страну средствами, которые предоставят решающее преимущество на поле боя гораздо быстрее, — сказал Сунак.

А вот по вопросу предоставления истребителей — пока конкретных сроков не озвучил. Сейчас страна начала подготовку украинских пилотов для полетов на западных истребителях.

— Это то, над чем мы работаем сейчас. И помните, что это не просто самолеты. Это один из элементов силы. Но еще есть много вещей, которые мы делаем для поддержки защиты воздушного пространства в Украине, — сказал Сунак. — Если прямо сейчас появятся страны, которые будут иметь возможность предоставить Украине самолеты, которые можно использовать сейчас, мы поможем им это сделать.

По словам британского премьера, Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину. И это не только вопрос краткосрочной перспективы.

— У нас есть план для продолжения поддержки безопасности Украины не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе, — сказал он.

Кроме того, премьер не исключил, что вскоре вновь посетит Киев.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая предоставит Украине западные истребители.

Фото: Офис премьера Британии