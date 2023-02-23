Лютий, 23 в 0:53

Відкладати підтримку України не можна, бо ситуація на фронті розвивається дуже швидко.

Про це під час зустрічі із українськими журналістами розповів голова британського уряду. Ексклюзивні подробиці цієї розмови на Даунінг стріт, 10 – від Олени Зоріної, спеціальної кореспондентки програми Факти тижня.

До посилення підтримки України Ріші Сунак закликає й західних партнерів.

Зараз дивляться

За його словами, потреби України необхідно корегувати в залежності від ситуації на фронті.

– Пріоритетом є захист повітря, бронетехніка та артилерія. конкретно це є трьома абсолютно критичними компонентами, – зазначив він.

Тому Велика Британія зараз зосереджується на наданні зброї великої дальності. Що це саме за зброя – прем‘єр не уточнив. Але закликав інші західні країни діяти швидко.

– Ми повинні збільшити і пришвидшити нашу підтримку Україні. Тому що я вірю, якщо ми зробимо це, ми можемо забезпечити вашу країну засобами, які нададуть вирішальну перевагу на полі бою набагато швидше, – сказав Сунак.

А от щодо питання надання винищувачів – поки конкретних термінів не озвучив. Наразі країна почала підготовку українських пілотів для польотів на західних винищувачах.

– Це те, над чим ми працюємо зараз. І пам’ятайте, що це не просто літаки. Це один із елементів сили. Але ще є багато речей, які ми робимо для підтримки захисту повітряного простору в Україні, – сказав Сунак. – Якщо просто зараз з’являться країни, які матимуть можливість надати Україні літаки, які можна використати зараз, ми допоможемо їм це зробити.

За словами британського прем‘єра, Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну. І це не лише питання короткострокової перспективи.

– У нас є план для продовження підтримки безпеки України не лише негайно, але і в довгостроковій перспективі, – сказав він.

Крім того, прем‘єр не виключив, що незабаром знов завітає у Київ.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Британія може стати першою країною, яка надасть Україні західні винищувачі.

Фото: Офіс прем’єра Британії