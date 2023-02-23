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Факты / Україна

В годовщину вторжения Зеленский проведет пресс-конференцию

Бедрак Виктория, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.

Об этом сообщается на сайте ОП.

— В пятницу, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского “Февраль. Год несокрушимости”, — говорится в сообщении.

Время и место проведения пресс-конференции пока держат в секрете.

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24 февраля исполняется год с начала полномасштабной войны России против Украины. Накануне годовщины вторжения в Украине усиливают меры безопасности.

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Источник: Офис президента
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