В годовщину вторжения Зеленский проведет пресс-конференцию
Фото: Офис президента
В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.
Об этом сообщается на сайте ОП.
— В пятницу, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского “Февраль. Год несокрушимости”, — говорится в сообщении.
Время и место проведения пресс-конференции пока держат в секрете.
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24 февраля исполняется год с начала полномасштабной войны России против Украины. Накануне годовщины вторжения в Украине усиливают меры безопасности.