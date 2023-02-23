В годовщину вторжения Зеленский проведет пресс-конференцию

Февраль, 23 в 10:38

В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.

Об этом сообщается на сайте ОП.

— В пятницу, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского “Февраль. Год несокрушимости”, — говорится в сообщении.

Время и место проведения пресс-конференции пока держат в секрете.

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