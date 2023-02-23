Февраль, 23 в 10:11

Российские оккупанты готовят возможные провокации на северной границе к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Оперативное командование Север со ссылкой на данные разведки.

Так, в районе границы с Черниговской областью зафиксировано движение колонн военной техники без опознавательных знаков. Солдаты в этих колоннах были одеты в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины.

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– Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления. Скорее всего, цель – обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности, — подчеркивается в сообщении.

Силы обороны держат ситуацию под контролем. В ОК Север отметили, что, в отличие от оккупационных войск РФ, украинские защитники никогда не предпринимали провокаций и не планируют никаких подобных действий.

– Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага, — говорится в сообщении.

В ОК Север уточнили, что это предупреждение о возможных провокациях врага, “а не о каких-то свершившихся действиях”.

По данным украинской военной разведки, в течение 23-24 февраля Россия может совершить ракетный удар по территории Украины.

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украине усиливают меры безопасности. Из-за возможных провокаций и обстрелов со стороны РФ украинцев призывают воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также по возможности перейти на дистанционный режим работы, не игнорировать воздушную тревогу.

Источник: Оперативное командование Север