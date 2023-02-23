У річницю вторгнення Зеленський проведе пресконференцію
Фото: Офіс президента
У п’ятницю, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію.
Про це повідомляється на сайті ОП.
– У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського “Лютий. Рік незламності”, – йдеться в повідомленні.
Час і місце проведення пресконференції поки що тримають у секреті.
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24 лютого виповнюється рік із початку повномасштабної війни Росії проти України. Напередодні річниці вторгнення в Україні посилюють заходи безпеки.