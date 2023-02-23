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Факти / Україна

У річницю вторгнення Зеленський проведе пресконференцію

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У п’ятницю, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію.

Про це повідомляється на сайті ОП.

– У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського “Лютий. Рік незламності”, – йдеться в повідомленні.

Час і місце проведення пресконференції поки що тримають у секреті.

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24 лютого виповнюється рік із початку повномасштабної війни Росії проти України. Напередодні річниці вторгнення в Україні посилюють заходи безпеки.

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Джерело: Офіс президента
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