Российские войска, вероятно, готовятся к новым наступательным действиям в районе города Угледар (Донецкая область), несмотря на большие потери, которые они понесли там ранее. Однако вряд ли оккупантам хватит сил совершить прорыв.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что Угледар снова подвергся мощному обстрелу со стороны российских оккупантов.

В разведке уточнили, что за “Угледарскую операцию” до сих пор отвечает группировка войск Восточного военного округа РФ. Его командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, испытывает сильное давление: от него ожидают улучшения результатов после резкой критики российского националистического сообщества из-за предыдущих неудач возле Угледара.

Прокомментировали в британской разведке и ситуацию возле Бахмута. Там в последние 48 часов продолжались тяжелые бои. Украинские войска удерживают под контролем пути снабжения, несмотря на “ползучее” наступление российских оккупантов в течение последних шести недель.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 February 2023

