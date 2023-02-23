Лютий, 23 в 9:39

Російські війська, ймовірно, готуються до нових наступальних дій у районі міста Вугледар (Донецька область), попри великі втрати, яких вони зазнали там раніше. Однак навряд чи окупантам вистачить сил здійснити прорив.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що Вугледар знову зазнав потужного обстрілу з боку російських окупантів.

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– Існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дороговартісні невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року, – йдеться в повідомленні.

У розвідці уточнили, що за “Вугледарську операцію” досі відповідає угруповання військ Східного військового округу РФ. Його командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, відчуває сильний тиск: від нього очікують покращення результатів після різкої критики російської націоналістичної спільноти через попередні невдачі біля Вугледара.

– Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву, – наголошується в повідомленні.

Прокоментували в британській розвідці й ситуацію біля Бахмута. Там протягом останніх 48 годин тривали важкі бої. Українські війська утримують під контролем шляхи постачання, попри “повзучий” наступ російських окупантів протягом останніх шести тижнів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 February 2023 Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/wfwm9P2xXK ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/kJnDtbypjV — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 23, 2023

Нещодавно в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомляли, що війська РФ дещо збавили темп штурмових дій у районі Вугледара. Інколи на штурм ідуть підрозділи окупантів без броньованої техніки.

Раніше Збройні сили України розгромили 155 бригаду морської піхоти РФ під Вугледаром.