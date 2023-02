Російські війська, ймовірно, готуються до нових наступальних дій у районі міста Вугледар (Донецька область), попри великі втрати, яких вони зазнали там раніше. Однак навряд чи окупантам вистачить сил здійснити прорив.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що Вугледар знову зазнав потужного обстрілу з боку російських окупантів.

У розвідці уточнили, що за “Вугледарську операцію” досі відповідає угруповання військ Східного військового округу РФ. Його командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, відчуває сильний тиск: від нього очікують покращення результатів після різкої критики російської націоналістичної спільноти через попередні невдачі біля Вугледара.

Прокоментували в британській розвідці й ситуацію біля Бахмута. Там протягом останніх 48 годин тривали важкі бої. Українські війська утримують під контролем шляхи постачання, попри “повзучий” наступ російських окупантів протягом останніх шести тижнів.

