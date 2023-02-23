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Факти / Україна

Війська РФ готуються до нового наступу під Вугледаром, але успіх малоймовірний – розвідка Британії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Розбита техніка РФ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська, ймовірно, готуються до нових наступальних дій у районі міста Вугледар (Донецька область), попри великі втрати, яких вони зазнали там раніше. Однак навряд чи окупантам вистачить сил здійснити прорив.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що Вугледар знову зазнав потужного обстрілу з боку російських окупантів.

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– Існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дороговартісні невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року, – йдеться в повідомленні.

У розвідці уточнили, що за “Вугледарську операцію” досі відповідає угруповання військ Східного військового округу РФ. Його командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, відчуває сильний тиск: від нього очікують покращення результатів після різкої критики російської націоналістичної спільноти через попередні невдачі біля Вугледара.

– Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву, – наголошується в повідомленні.

Прокоментували в британській розвідці й ситуацію біля Бахмута. Там протягом останніх 48 годин тривали важкі бої. Українські війська утримують під контролем шляхи постачання, попри “повзучий” наступ російських окупантів протягом останніх шести тижнів.

Нещодавно в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомляли, що війська РФ дещо збавили темп штурмових дій у районі Вугледара. Інколи на штурм ідуть підрозділи окупантів без броньованої техніки.

Раніше Збройні сили України розгромили 155 бригаду морської піхоти РФ під Вугледаром.

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