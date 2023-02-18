Идут на штурм без техники: войска РФ сбавили темпы наступления возле Угледара

Российские оккупационные войска несколько сбавили темп штурмовых действий в районе Угледара (Донецкая область). Иногда враг бросает на штурм подразделения, но без бронированной техники.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона.

– На сегодняшний день враг несколько сбавил свои обороты (возле Угледара, — Ред.) и, вероятно, не имеет того потенциала, чтобы проводить большие штурмовые действия, — отметил Дмитрашковский.

Он уточнил, что в минувшую ночь войска РФ смогли осуществить лишь две попытки штурма, хотя их “штурмовыми действиями назвать очень трудно”.

– Они наступали мотострелковым подразделением – это отделение без техники вообще и без поддержки брони. Соответственно, это такие суицидальные действия, — подчеркнул Дмитрашковский.

Спикер уточнил, что, не имея успехов на поле боя, враг начинает обстреливать населенные пункты. За последние два дня было очень много “прилетов”, однако общее количество обстрелов все же уменьшилось примерно наполовину.

В основном враг при обстрелах применяет артиллерию и минометы.

– За вчерашний день было около 200 обстрелов. Если сравнивать, что было по 400 и больше, то сейчас наполовину меньше, – сообщил Дмитрашковский.

Он также рассказал, что в районе Угледара существенно снизилась активность “вагнеровцев”. А на штурм украинских позиций идут мотопехотные подразделения РФ.

По словам спикера, есть информация о достаточно значительном количестве уничтоженных в Украине наемников ЧВК Вагнера.

— Их потери составляют около 30 тыс., из них убитыми – около 6-9 тыс., — заявил он.

Дмитрашковский сообщил, что РФ пытается демонстрировать “военное присутствие”. К примеру, были случаи, когда пехоту РФ отправляли на штурм с бронегруппой, но без боекомплекта. Вражеская техника доходила до определенных рубежей, высаживала пехоту (если ее не уничтожали Вооруженные силы Украины) и отходила назад.

На Запорожском направлении, по словам Дмитрашковского, ситуация существенно спокойнее, чем на Донецком направлении. Украинские военные строят фортификационные сооружения и осуществляют другие действия, чтобы в случае наступления оккупантов дать им достойный отпор.

Недавно появилась информация, что ВСУ разгромили элитную 155 бригаду морской пехоты под Угледаром.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), неудачи войск РФ в районе Угледара еще больше ослабили веру россиян в способность их армии к наступлению.

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